Sindaci Terni-Perugia in volo insieme

Leonardo Latini e Andrea Romizi in volo, insieme, sull'Umbria: il sindaco di Terni è decollato dall'aviosuperficie Leonardi per raggiungere Perugia e poi fare ritorno nella stessa struttura ternana, sempre a bordo di un velivolo, insieme al suo omologo perugino.

Il volo è stato organizzato in occasione di 'Piloti di classe', raduno dedicato agli appassionati di aeronautica, organizzato all'aviosuperficie da Aero club Terni in collaborazione con Vfr Aviation.

"Vedere la nostra regione dall'alto lascia senza parole" è stato il commento condiviso dei due sindaci. "Il volo, dal particolare valore simbolico - ha detto Latini -, è stato organizzato per evidenziare l'importanza dell'aviosuperficie di Terni, una struttura di primo ordine, e per creare una sinergia con altre realtà dell'Umbria".

Secondo Romizi il volo è stata "l'occasione per confermare la volontà di ritrovare massima sintonia e condivisione su diversi temi".