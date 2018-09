Libro Fabrizio Ricci, 'Conversando con Barca'

"Conversando con Fabrizio Barca, viaggio nell'Italia disuguale" è il titolo del libro del giornalista Fabrizio Ricci, edito da Ediesse. Propone un percorso tra le aree interne, comprese le zone terremotate del centroitalia, ma anche delle città. Il filo conduttore del libro è il tema della disuguaglianza, in particolare quella di tipo territoriale.

Il libro sarà presentano lunedì 17 settembre in due appuntamenti promossi dalla Cgil e ai quali interverranno Ricci e lo stesso Barca: alle 11 a Spoleto, presso Villa Redenta, alle 17, a Perugia, all'arena del Teatro di Figura in via del Cortone.

Il libro evidenzia tra l'altro che "la disuguaglianza è il peggiore nemico del tempo presente". "Questo piccolo viaggio fatto di domande e risposte - sottolinea Ricci -, tra aree interne, zone terremotate e degrado urbano, vuole provare ad offrire spunti per la costruzione di un progetto, certamente ambizioso, ma possibile. In cui un pezzo di paese è già impegnato".