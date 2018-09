Da Regione 3 milioni per ex Spoleto-Norcia

Tre milioni di euro, provenienti dai fondi per l'Umbria del Por Fesr 2014-2020, sono stati destinati dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'ambiente Fernanda Cecchini, a finanziare il progetto di recupero del tratto da Casale Volpetti a Serravalle di Norcia, che utilizza l'ex tracciato ferroviario Spoleto-Norcia, per il transito pedonale ciclabile e a cavallo.

"L'Umbria - ha sottolineato Cecchini - si contraddistingue per la presenza di un patrimonio naturalistico di particolare pregio, la cui componente più sensibile è costituita dalla rete dei siti Natura 2000, dalle aree protette regionali e da quelle aree di rilevanza funzionale della Rete ecologica regionale. La localizzazione delle aree di elevato valore naturale prevale nelle aree interne che spesso coincidono con quelle nelle quali si sono avute le maggiori ripercussioni negative a causa del sisma del 2016".