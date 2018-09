Convegno su 'tenerezza Papa Francesco'

Aperto alla Domus Pacis di Assisi il convegno nazionale "La teologia della tenerezza in Papa Francesco" promosso dal "Centro familiare Casa della tenerezza" di Perugia, guidato da mons. Carlo Rocchetta, che celebra i quindici anni di attività.

È stata una solenne concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra, a dare il via i lavori, che si protrarranno fino domenica, con l'intervento di qualificati relatori.

Scopo del convegno, cui partecipano molte famiglie provenienti da tutta Italia e diversi sacerdoti, è svolgere un'indagine "seria e rigorosa" sulla ecclesiologia della tenerezza di papa Francesco.

Nell'omelia il presidente della Ceu ha sottolineato che "'Esaltazione della croce'" è un titolo grande, e questa espressione può suonare in qualche modo preoccupante".