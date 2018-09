Controlli interforze in area Fontivegge

Controlli interforze nella zona della stazione ferroviaria di Fontivegge, a Perugia. Sono stati attuati nell'ambito del progetto 'Scuole sicure' lanciato a livello nazionale dal ministro dell'Interno e dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Prevede l'intensificazione delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga nei confronti degli studenti.

Al controllo hanno partecipato volanti, equipaggi del reparto prevenzione crimine di Perugia, polizia ferroviaria e guardia di finanza con le unità cinofile antidroga. Specializzate nel rilevare l'eventuale presenza di stupefacenti, anche all'interno di borse, zaini o altri contenitori.

Nel corso dell'operazione - ha reso noto la Questura - non sono state individuate persone in possesso di droga ma è stata garantita una "efficace azione di prevenzione in una zona fortemente frequentata dagli studenti in transito".