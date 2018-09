Chiusa strada sotto passerella Telfer

Chiuso dalla Provincia di Terni il traffico su un tratto di duecento metri della strada regionale 209 Valnerina, in corrispondenza con la passerella Telfer, nei pressi dell'abitato di Papigno. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dei sopralluoghi svolti dai vigili del fuoco e dai tecnici del Comune, in collaborazione con quelli dell'amministrazione provinciale, sulla struttura. Durante le verifiche sono emersi infatti problemi di sicurezza che ne renderanno necessario lo smontaggio.

I percorsi alternativi individuati dalla Provincia sono: statale 3 Flaminia e provinciale 4 Arronese (tratto bivio Flaminia-regionale 209 con esclusione dei mezzi con massa superiore a cinque tonnellate); strada regionale 79 Ternana, ex 79 Ternana e provinciale 4 Arronese (tratto Piediluco bivio 209 Valnerina); Flaminia e statale 685 Tre Valli Umbre (galleria Forza di Cerro).