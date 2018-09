Borgonzoni visita Anfiteatro Spoleto

"Ritengo sia un crimine tenere in questo stato un'area così importante dal punto di vista storico e architettonico. Stupisce l'abbandono che ha subito nel corso degli anni": così la sottosegretaria ai Beni culturali Lucia Borgonzoni, oggi a Spoleto al termine della visita al complesso monumentale dell'Anfiteatro.

Presenti il sindaco Umberto de Augustinis e il senatore della Lega Luca Briziarelli.

"Si tratta di una parte enorme del centro storico di Spoleto - ha detto Borgonzoni - su cui vogliamo impegnarci per cercare, in primis, di recuperare e mettere in sicurezza le strutture più deteriorate e, più in generale, per restituire alla città e agli spoletini un'area di grande pregio e di grande valore.

Indubbiamente siamo di fronte ad un percorso impegnativo, rispetto al quale sarà necessario lavorare su più fonti di finanziamento, a partire da quelli europei. Ne ragioneremo più compiutamente al Ministero, ma posso garantire fin d'ora il massimo impegno a riguardo".