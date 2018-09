Riapre la Rsa di Cascia

(ANSA) - PERUGIA, 14 SET - Dopo il sisma del 2016, sarà quella di Cascia la prima realtà sanitaria che torna ad essere operativa, riaprendo in forma stabile, in tutto il cratere del centro Italia. La nuova struttura di riabilitazione ospedaliera e residenza sanitaria assistita (Rsa) sarà inaugurata il 22 settembre. Per l'occasione, oltre al taglio del nastro, sono previste diverse iniziative, inserite all'interno di un grande evento il cui slogan è 'Cascia riparte!'. Le strutture e i servizi sanitari attivati e in corso di attivazione a Cascia, dopo il terremoto del 2016, in attesa quindi della ricostruzione di una nuova struttura ospedaliera (la precedente - è stato sottolineato - deve essere demolita e completamente ricostruita), trova ora ubicazione nell'Ex Casa esercizi spirituali ma anche in strutture modulari in piazzale Leone XIII e in un edificio in centro storico. La nuova struttura sanitaria è quindi ora realtà grazie alla collaborazione tra Regione Umbria, Comune di Cascia, Usl Umbria 2 e Monastero Santa Rita da Cascia.