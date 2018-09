Eurochocolate a Perugia 19-28 ottobre

(ANSA) - PERUGIA, 14 SET - "Eurochocolate Christmas", format natalizio in Trentino, ed "Eurochocolate Osaka", per andare alla conquista del Giappone e del mercato asiatico: questi i due "progetti in progress" svelati durante l'annuncio delle prime anticipazioni di Eurochocolate 2018, in programma come sempre a Perugia dal 19 al 28 ottobre. A poco meno di un mese dall'apertura della 25/a edizione di Eurochocolate, sono molti gli eventi che andranno a comporre il programma dei festeggiamenti presentati dal patron della kermesse Eugenio Guarducci. Principale attrazione dell'anno, sul palco di piazza IV Novembre, sarà la maxi scatola di cioccolatini di ben quattro metri, contenente 25 prelibatezze assortite di vero cioccolato.

"Un'originale istallazione voluta per ricordare che Eurochocolate è come una scatola di cioccolatini, perché non sai mai quello che ti capita!" ha affermato Guarducci. Nei dieci giorni della manifestazione si potranno ripercorrere le principali attrazioni che hanno fatto la storia della manifestazione.