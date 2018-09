Caprai, con Rolland Sagrantino mondiale

(ANSA) - MONTEFALCO (PERUGIA), 14 SET - Con il suo Sagrantino di Montefalco, Marco Caprai vuole ora "vincere la sfida dei vini difficili", per imporsi sui mercati europei e mondiali. Per questo si è affidato a Michel Rolland, enologo francese considerato tra i più autorevoli del panorama internazionale.

"E' il nostro Cristiano Ronaldo..." dice con soddisfazione il produttore umbro mentre gli è accanto in cantina.

Caprai ha cominciato a lavorare con Rolland quattro anni fa.

"Tanti ce ne vogliono - spiega l'imprenditore - per completare un ciclo di produzione del Sagrantino. Arriviamo quindi ora per la prima volta a commercializzare il vino fatto seguendo le indicazioni dell'enologo. Da lui abbiamo imparato tante cose, piccole ma importanti".

"Il Sagrantino - sottolinea Rolland - è un vitigno che ha personalità marcata. E' quindi possibile 'educarlo' e indirizzarlo. Nel mondo del vino si ha successo quando si è in grado di proporre qualcosa di originale. E il Sagrantino ha la capacità di essere unico".