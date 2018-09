Torna PerSo, Perugia social film festival

"Un'iniziativa culturale e sociale che mette in luce tematiche legate alla diversità che, spesso, anche per paura, tendiamo a non affrontare e a nascondere in una zona d'ombra": l'assessore regionale Luca Barberini è intervenuto così alla conferenza stampa di presentazione di PerSo - Perugia Social Film Festival.

Il programma è stato illustrato a Perugia alla presenza del presidente del Festival, Giovanni Piperno, del direttore organizzativo, Marco Casodi, del presidente della Fondazione La Città del Sole Onlus, Stefano Rulli, dell'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Perugia, Edi Cicchi.

Barberini ha annunciato che la Regione nella ricorrenza del quarantennale della legge che ha portato allo smantellamento dei manicomi, "non vuole limitarsi all'organizzazione di eventi celebrativi, quanto piuttosto a stimolare una riflessione sul percorso fatto e su quello ancora da fare, con un focus particolare sull'applicazione della legge 180 e sull'attualità dei suoi valori".