Due giornate studio su opere Caravaggio

C'è anche la discussione e l'esposizione di un "San Giovannino", quale potenziale autografo inedito del Caravaggio, tra le novità che segnano l'edizione di quest'anno di "Evidenza Caravaggio", due giornate di studio sulle opere dell'artista in programma il 6 ed il 7 ottobre a Monte Santa Maria Tiberina.

Roberta Lapucci, responsabile del dipartimento Conservazione opere d'arte e di archeologia della Saci ed esperta del pittore, ha spiegato che nel convegno "verranno proposte griglie di lettura obiettive, metodi di acquisizione delle informazioni attraverso modelli algoritmici e elaborazioni dei dati con l'ausilio delle nuove tecnologie per fare un salto di qualità nella raccolta, elaborazione e valutazione delle informazioni".

Per l'assessore regionale alla Cultura Fernanda Cecchini "il programma del Simposio, che vede la presenza di studiosi di chiara fama internazionale, testimonia il rigore scientifico di una iniziativa che ha la capacità di unire arte e scienza".