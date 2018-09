Di Maio visita Tagina a Gualdo Tadino

Visita del ministro Luigi Di Maio alla Tagina di Gualdo Tadino, azienda di ceramiche dove è stata recentemente rinnovata la cassa integrazione straordinaria per i 150 dipendenti.

Accompagnato dai vertici dello stabilimento e dal sindaco Massimiliano Presciutti, il vicepremier ha compiuto un giro nel sito produttivo. Si è informato sulla produzione, sui mercati e sullo sviluppo dell'attività. "Mi raccomando non ti fare male..." ha detto sorridendo a uno dei dipendenti al lavoro.

La vertenza Tagina è stata al centro di una polemica con le istituzioni locali umbre che hanno rivendicato di avere risolto loro la situazione.

"Abbiamo agito affinché i lavoratori mantenessero il loro posto di lavoro e ci siamo riusciti" ha sottolineato Di Maio anche oggi sulla sua pagina Facebook. "Massimo sostegno dal Governo - ha sottolineato Di Maio - a tutti coloro che creano lavoro, sostengono nuovi progetti di impresa o fanno risorgere impianti come quello di Tagina".