Sindaco Norcia incontra gli studenti

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 12 SET - "Dovete essere orgogliosi di frequentare una delle scuole migliori d'Italia per cui parlano i risultati ottenuti. Non dimenticate mai però chi in questi mesi ci ha aiutato, ci ha voluto bene e non ci ha mai fatto mancare niente. Quando altri bambini come voi si troveranno nel momento del bisogno, attingendo al cassetto dei ricordi, dovremmo essere pronti a restituire almeno un po' di quello che abbiamo ricevuto". Sono le parole pronunciate stamani dal sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, dando il benvenuto agli alunni della materna, elementare e medie in occasione dell'avvio ufficiale del nuovo anno scolastico. Gli studenti degli istituti superiori erano invece tornati sui banchi già lunedì 10 settembre. Ad accogliere bimbi e ragazzini, oltre al sindaco, c'erano anche l'assessore all'istruzione, Giuseppina Perla, la dirigente scolastica, Rosella Tonti. La presidente del Kiwanis di Foligno, Marina Bonamici, ha donato dei diari a tutti gli alunni.