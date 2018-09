Salmonella dopo cena manifestazione

E' la salmonella la causa dei disturbi per i quali due donne sono state ricoverate all'ospedale di Terni dopo una cena organizzata nell'ambito di una manifestazione che si è svolta sabato sera nella zona della Valnerina. Lo hanno confermato gli esami di laboratorio.

Disturbi analoghi sono stati accusati anche da altre due donne che si trovano sempre all'ospedale di Terni. Secondo l'Azienda ospedaliera "avendo tutte avuto gli stessi sintomi dopo aver mangiato nel medesimo posto, l'infezione da salmonella a breve potrà essere verosimilmente confermata" anche per loro.

Le pazienti sono sotto trattamento antibiotico e le loro condizioni stanno migliorando.

Come da procedura è già stata fatta segnalazione del caso all'Asl.