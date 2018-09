Vigili fuoco rimuovono pezzi intonaco da palazzo

Sono intervenuti i vigili del fuoco anche con un'autoscala per rimuovere alcuni piccoli pezzi d'intonaco caduti da un palazzo in via Marconi, a ridosso del centro storico di Perugia. Nessun problema per le persone.

Il lavoro ha interessato uno stabile a ridosso dell'uscita da un sottopassaggio. E' stato quindi necessario deviare il traffico su una delle principali vie d'accesso al centro perugino.