Nasce in Umbria business school

E' nata Umbria business school, l'accademia di alta formazione manageriale per l'imprese dell'Umbria voluta da Confindustria e realizzata attraverso Sfcu-Sistemi formativi.

L'Organismo ha l'obiettivo di "supportare imprese e privati del territorio sui temi considerati fondamentali nella gestione d'impresa". Ed anche di cercare di "colmare il gap tra una gestione d'azienda familiare e una manageriale".

"In Umbria, ma come del resto in tutta Italia - ha detto il presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni -, la gestione d'azienda è molto familiare e ancora poco manageriale. In Italia c'è un capitalismo familiare ma bisogna saperlo analizzare perché ci sono criticità a cui vanno trovate soluzioni".