Marco Muratori nuovo direttore Perugina

Marco Muratori è il nuovo direttore dello stabilimento Perugina di San Sisto. La Nestlé gli ha affidato l'incarico in sostituzione di Franois Pointet, chiamato ad altri incarichi nell'ambito del Gruppo.

Laureato in ingegneria gestionale, 40 anni, Muratori è entrato in azienda nel 2003. Ha quindi seguito un percorso professionale che - ha spiegato Nestlé in una nota - lo ha visto crescere in diversi ruoli nell'ambito tecnico: dall'area dell'industrial performance e del miglioramento continuo, a quella della produzione. Ha ricoperto in tale ambito vari incarichi, da team leader, a capo reparto e di responsabile di produzione, anche per lo stabilimento Perugina di San Sisto.

Nel 2013 è approdato in Buitoni ricoprendo l'incarico di responsabile di produzione e nel 2016 ha avuto la nomina di factory manager dello stabilimento di Moretta.