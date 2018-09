Sono ditta esterna operai ustionati

Due operai di una ditta esterna sono rimasti ustionati - uno dei quali in modo grave - mentre stavano lavorando in un oleificio nella zona di Gualdo Cattaneo. Sull'incidente hanno avviato accertamenti i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica.

L'operaio più grave è stato trasferito con l'elisoccorso al centro grandi ustionati di Cesena dopo le prime cure all'ospedale di Foligno. Qui è stato invece ricoverato, in Medicina d'urgenza a Foligno, il suo collega per il quale la prognosi è di una ventina di giorni.

I due operai erano impegnati nella manutenzione di un impianto elettrico. Non è chiaro se siano stati ustionati da una scarica o da un incendio oppure se i due fenomeni siano stati concomitanti.

Sul posto anche i vigili del fuoco, insieme a 118 e ai carabinieri.