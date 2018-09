Riaperta scalinata piazza Pianciani Spoleto

Riaperta a Spoleto la scalinata di piazza Pianciani. Era chiusa da dicembre dello scorso anno dopo essere stata in parte danneggiata da uno dei mezzi della Valle umbra servizi. Incidente per il quale è stata oggetto di una serie di interventi di messa in sicurezza.

In particolare è stata realizzata una struttura in tubi di acciaio per proteggere tutta la parte danneggiata e renderla inaccessibile al pubblico, garantendo al contempo l'apertura parziale del percorso pedonale nel lato destro.

"Siamo molto soddisfatti - ha sottolineato il sindaco Umberto de Augustinis - perché in questo modo siamo riusciti a ripristinare il collegamento tra piazza del Mercato, il salotto buono di Spoleto e piazza Pianciani. Stiamo lavorando per far partire il prima possibile i lavori per il restauro completo".