Due feriti in oleificio Gualdo Cattaneo

Due uomini sono rimasti feriti - uno dei quali in modo grave - in seguito a un incidente avvenuto mentre stavano lavorando in un oleificio nella zona di Gualdo Cattaneo. Sono stati entrambi trasportati all'ospedale di Foligno.

Secondo le informazioni, uno dei due feriti, ha riportato ustioni su gran parte del corpo e verrà trasferito al centro grandi ustionati di Cesena. Ustioni anche anche per la seconda persona rimasta coinvolta nell'incidente, ferita però in modo meno grave: l'uomo, ricoverato in Medicina d'urgenza a Foligno, guarirà in una ventina di giorni, secondo la prognosi emessa dai sanitari.

Sulle cause e le modalità dell'accaduto sono ancora in corso accertamenti. Secondo quanto si è potuto apprendere, i due sarebbero stati colpiti da una scarica elettrica. Sul posto anche i vigili del fuoco.