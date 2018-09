Ten.col. Morra nuovo comandante Reparto operativo Perugia

Il ten. colonnello Antonio Morra ha assunto l'incarico di comandante del Reparto operativo nel Comando provinciale Carabinieri di Perugia. Subentra al ten.

colonnello Carlo Sfacteria che assumerà il comando del Reparto Servizio magistratura in seno al Comando provinciale di Milano.

Il ten. colonnello Giovanni De Bellis è invece il nuovo capo Ufficio Comando del Comando provinciale.

"Ringrazio moltissimo l'Arma dei Carabinieri - ha commentato il col. Morra - per la fiducia concessami. Non faccio mistero di essere molto legato all'Umbria e con me la mia famiglia. Una terra con un patrimonio inesauribile di meraviglie naturali e artistiche. Nella verde terra ho un pezzo di cuore; la reputo, certamente, la mia seconda patria. Amo particolarmente questa regione e i suoi abitanti. Un luogo di grande fascino dove ho svolto la parte più importante e certamente significativa della mia carriera". Morra, 54 anni, è nato a Napoli, è coniugato con una figlia.