Avanzano lavori di riqualificazione E45

(ANSA) - PERUGIA, 10 SET - Avanzano i lavori di risanamento profondo del piano viabile sul tratto umbro della E45.

Completato nei giorni scorsi il tratto tra Acquasparta e Massa Martana, il cantiere si sposterà da martedì 11 settembre in corrispondenza dello svincolo di Collevalenza (dal km 20,450 al km 25,700). Per consentire il lavori il transito sarà regolato a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata, mentre lo svincolo di Collevalenza sarà chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia/Cesena. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Massa Martana. Il completamento di questo tratto è previsto entro il 31 ottobre. I lavori consistono, in particolare, nella completa rimozione della vecchia pavimentazione e nel rifacimento del piano viabile e della sovrastruttura stradale fino agli strati più profondi, compresa la sistemazione idraulica e il rifacimento della segnaletica orizzontale.