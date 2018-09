Marini inaugura stabilimento gruppo Grigi

"Il gruppo Grigi ha saputo cogliere in pieno le sfide che impone l'economia globale, investendo in innovazione, qualità delle produzioni, dimensione d'impresa.

L'inaugurazione di questo nuovo stabilimento 4.0 ne è la concreta prova. E' una giornata di festa non solo per il gruppo, per la famiglia Grigi, i lavoratori ed i tanti rivenditori, ma anche per tutta la comunità locale e regionale": così la presidente della Regione, Catiuscia Marini, all'inaugurazione del nuovo stabilimento del gruppo Grigi, a Pontenuovo di Torgiano. Alla quale ha partecipato insieme all'assessore regionale all'Agricoltura, Fernanda Cecchini, e a quello alle infrastrutture, Giuseppe Chianella.

"Un'impresa - ha detto Marini - può essere competitiva sui mercati globali, ma anche locali, se riesce a realizzare una dimensione di impresa adeguata, se migliora la qualità e la sicurezza del prodotto contribuendo così anche a migliorare la qualità della vita dei consumatori, perché i cittadini consumatori pretendono qualità".