Via edizione zero Mostra del cavallo

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 8 SET - Inaugurata a Città di Castello l'edizione zero della Mostra nazionale del cavallo che si tiene al parco Alexander Langer. Un evento sperimentale che preparerà l'edizione del 2019.

"La nuova sede è bellissima ed è molto azzeccata, per cui ci sono tutte le condizioni per ricominciare con una manifestazione che fa parte della storia e della cultura della nostra città e che può tornare a guardare al futuro con pragmatismo e consapevolezza a partire da un primo passo che era importante fare" ha affermato il sindaco Luciano Bacchetta. Presente all'inaugurazione con l'assessore regionale Fernanda Cecchini.

Tra gli ospiti della prima giornata Sergio Carfagna, già allevatore della cavallina albina Via Lattea.

Al parco Langer, gli appassionati hanno avuto modo di seguire le esibizioni equestri nella nuova arena spettacoli dell'anfiteatro e le gare del secondo trofeo Alberto Gentili di attacchi sportivi, organizzato congiuntamente da Fise e Fitetrec-Ante. (ANSA).