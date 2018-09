Slitta riapertura della tratta nord Fcu

Slitta di alcuni giorni la ripresa del traffico sul tratto nord della Ferrovia centrale umbra, da Umbertide a Ponte San Giovanni.

Lo ha comunicato la Regione in seguito a una richiesta di integrazione documentale avanzata dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie inviata nel tardo pomeriggio del 7 settembre. Palazzo Donini ha quindi reso noto che la data della ripresa dell'esercizio sulla linea verrà comunicata in esito ad un incontro tecnico previsto per i primissimi giorni della prossima settimana.

Intanto il 10 settembre è in programma un'iniziativa per la riconsegna dell'infrastruttura, a seguito dei lavori di rifacimento dell'armamento e di ripristino di alcuni impianti tecnologici.