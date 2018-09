Sconti per chi si recherà in treno a Primi d'Italia

Con Trenitalia a Foligno, per partecipare al festival "I primi d'Italia" che festeggia il 20/o anniversario con l'edizione in programma dal 27 al 30 settembre. Offrirà infatti ai propri clienti regionali che raggiungono la kermesse in treno uno sconto del 30% sui biglietti d'ingresso degli eventi a pagamento con prenotazione: "A tavola con le stelle", "Food experience", "A Pranzo con Masha", "Spettacolo Masha e Orso".

Per chi sceglie il treno - sottolineano le Ferrovie in un comunicato -, I Primi d'Italia diventa anche un'occasione per scoprire i musei del territorio, con una riduzione del 50% sul biglietto di ingresso nelle strutture aderenti all'iniziativa.

Per usufruire delle promozioni basterà esibire (all'Infopoint di Piazza della Repubblica) il biglietto del treno con destinazione Foligno, valido per lo stesso giorno dell'evento, oppure l'abbonamento regionale e sovraregionale Trenitalia con origine o destinazione in una qualunque stazione dell'Umbria.