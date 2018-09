Paparelli preoccupato per Acque minerali d'Italia

Il vicepresidente della Regione, Fabio Paparelli, esprime "preoccupazione" per l'esito dell'incontro fra i sindacati e la proprietà di Acque minerali d'Italia. A suo avviso "è necessario che si dia seguito alle previsioni dell'accordo del 2014 con un piano industriale in grado di rilanciare marchi, produzione e presenza sul mercato delle acque minerali".

"La Regione in quanto sottoscrittrice dell'Accordo del 2014 e autorità competente per la concessione dello sfruttamento delle acque - sostiene Paparelli - ha, attraverso il Tavolo regionale, svolto una puntuale attività di monitoraggio rispetto ai contenuti dell'accordo in riferimento. In questo senso e in continuità con il lavoro svolto, sarà convocato nei prossimi giorni un incontro con tutte le parti interessate al fine di avere certezze circa gli impegni assunti dalla proprietà quale condizione necessaria a garantire continuità produttiva, valorizzazione dei marchi e sviluppo occupazionale".