Smontato tetto torre civica Norcia

E' stato completato lo smontaggio del tetto e avviato quello dei primi conci della torre civica di Norcia danneggiata dal terremoto del 2016 e ora restaurata. I reperti sono stati catalogati in attesa di essere riposizionati nella loro sede naturale una volta che si procederà alla ricostruzione.

A finanziare il restauro della torre è la Fondazione Brunello Cucinelli che partecipa anche al recupero del teatro comunale di Norcia.

"Siamo procedendo a uno smontaggio controllato ed ogni concio viene numerato, la cella campanaria è stata già tutta rimossa ed ora procederemo con quella delle altre pietre fino alla base della stessa cella. Prima abbiamo completato il puntellamento interno e realizzato il ponteggio esterno così da poter lavorare in sicurezza" ha spiegato sulla stessa torre l'ingegnere Stefano Podestà, il direttore dei lavori. "La porzione dove insiste l'orologio - aggiunge - non sarà invece rimossa, ma si procederà a un consolidamento".