Celebrato alzabandiera a Polo armi Terni

Autorità militari, civili e religiose locali riunite al Polo di mantenimento delle armi leggere di Terni, stamani, per celebrare la cerimonia dell'alzabandiera.

Erano presenti il sindaco Leonardo Latini, il prefetto Paolo De Biagi, il questore Antonino Messineo, i comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza, i colonnelli Davide Rossi e Massimiliano Giua, e il vescovo Giuseppe Piemontese. Ad accoglierli il direttore del Polo, il colonnello Giuseppe Dei Bardi.

L'iniziativa ha voluto sottolineare la solida intesa esistente tra le istituzioni militari, civili e religiose nell'ambito cittadino.

Il Polo di mantenimento delle armi leggere di Terni, centro di eccellenza nazionale e punto di riferimento per le forze armate per quanto riguarda il materiale d'armamento.