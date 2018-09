Una donna morta su tratto umbro Autosole

Una donna originaria del nord Italia è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo l'A1, tra Orvieto e Fabro, in direzione nord. In base ai rilievi della polizia stradale si tratta di un incidente autonomo, nel quale è stato coinvolto un solo mezzo. Sul posto anche 118 e vigili del fuoco. Il traffico in direzione Firenze è stato rallentato nel punto dell'incidente, ma non sono stati segnalati particolari problemi in quanto l'auto è finita contro il guard-rail laterale alla carreggiata. Nei giorni scorsi, sullo stesso tratto stradale, se ne erano verificati altri due in cui erano morte in totale tre persone, padre e figlio di 10 anni e un camionista polacco.