Giornalisti donano sangue a Terni

Cinque giornalisti si sono recati al centro trasfusionale di Terni per donare il sangue aderendo all'iniziativa di sensibilizzazione promossa dall'Avis in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti dell'Umbria e l'Associazione stampa.

"Un gesto di civiltà che simbolicamente vale quasi il doppio - ha commentato il direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Terni Maurizio Dal Maso - perché proviene da professionisti che, oltre ad aiutarci giorno dopo giorno a rafforzare la cultura della donazione attraverso un'informazione puntuale sui media, hanno scelto di dare un concreto contributo come donatori".

Intanto, di fronte al persistente calo delle donazioni registrato anche nei primi otto mesi dell'anno, Augusto Scaccetti, direttore del Sit di Terni, la responsabile di Foligno, Marta Micheli, e il presidente provinciale dell'Avis Mauro Tosi, hanno già programmato per il 21 ottobre e il 16 dicembre le prossime due aperture domenicali dei centri di raccolta di Terni, Narni, Orvieto e Foligno.