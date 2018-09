Bassetti, da migranti scelta imprudente

E' stata una "scelta imprudente ma sono persone libere": così il cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Cei, commenta il caso dei migranti della Diciotti che si sono resi irreperibili. "Con loro abbiamo fatto tutto quello che facciamo con i nostri poveri, non ho nulla da rimpiangere. Ma dopo l'arrivo i tempi per l'accoglienza vera vanno accelerati", afferma in una intervista ad 'Avvenire'.

"So con quanto amore e premura erano stati accolti dalla Caritas, e ora - confessa l'arcivescovo di Perugia - temo per la loro sorte: ci sono tante espressioni di malavita nella nostra società, pronte a sedurli come specchietti per le allodole. E anche questo mi fa paura. Ma rispetto la loro scelta anche se la ritengo in parte assurda. Liberi di partire liberi di restare: sono scelte opposte che difficilmente si possono conciliare".