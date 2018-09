Ad Assisi festival dedicato mondo droni

Sarà il primo evento in Umbria dedicato al mondo dei droni e comunque, sottolineano gli organizzatori, "un meeting unico nel panorama del centro Italia", con la presenza di alcuni dei più importanti piloti nazionali: è ormai tutto pronto per la prima edizione di 'Assisi drones festival', tre giorni, in programma dal 14 al 16 settembre, dedicata ad appassionati e operatori. Ad inaugurarla sarà la mezzanotte bianca dal titolo 'La notte vola'.

L'iniziativa si svolgerà vicino a piazza Garibaldi, a lato della Basilica e davanti al Palazzo del Capitano del Perdono.

Per tre giorni si avrà la possibilità di conoscere ed approfondire il mondo dei droni, sia dal lato professionale che ludico, attraverso incontri, corsi di formazione, esibizioni e dimostrazioni di volo, mostre fotografiche e rassegne video e molto altro.

Come ha spiegato il sindaco Stefania Proietti, "si tratta di una prima edizione, sostenuta dal Comune, che da mesi sta generando un forte interesse tra gli addetti ai lavori".