A Terni Lanzi e Philharmonische Berliner

Dopo il concerto tenuto da Riccardo Muti a Norcia il 4 agosto, il progetto Omaggio all'Umbria si appresta ad organizzare un altro evento, a Terni: domenica 16 settembre, alle 19, presso l'ex Fabbrica d'Armi (Polo di Mantenimento delle Armi Leggere) si esibiranno per la prima volta in Umbria, insieme alla pianista italiana Sabrina Lanzi, i Philharmonische Camerata Berlin, 12 componenti della famosa orchestra dei Berliner Philharmoniker.

L'iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Carit, è stata presentata oggi in una conferenza stampa dal presidente dell'ente, Luigi Carlini, e da quello dell'associazione Omaggio all'Umbria, Laura Musella.

Nati nel 2001, i Philharmonische Camerata Berlin si esibiscono normalmente negli enti più prestigiosi del mondo.

Sabrina Lanzi è invece una pianista che si è formata sotto la guida di Marina Ambokadze e che, dopo aver frequentato i corsi della Music Akademie a Lovaran, si è perfezionata con Alexis Weissemberg e Fredrich Gulda.