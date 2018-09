Polizia Perugia smantella area bivacco

Smantellata dalla polizia di Perugia un'area dedicata al bivacco ricavata in un porticato di via Scarlatti, non lontano dal centro di Perugia.

L'intervento è stato operato dalle volanti, anche a seguito di alcune segnalazioni. Sul posto, i poliziotti non hanno riscontrato la presenza di alcuno rilevando però segni di bivacco, come materassi, coperte ed altro materiale inerente un possibile alloggio di fortuna. Tutto rimosso grazie all'intervento degli operatori ecologici.