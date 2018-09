Nuova stagione Amici Musica-Fondazione Cucinelli

Si rinnova anche per la stagione 2018-2019 il connubio tra gli Amici della musica di Perugia e della Fondazione Cucinelli per stare vita a una nuova stagione di concerti.

Un rapporto di collaborazione che - è stato detto in una conferenza stampa a Perugia - si rafforza e si consolida grazie anche ad una nuova veste grafica comune, che prevede un programma unico, con un calendario integrato dei concerti.

La stagione 2018-2019, vedrà un'inaugurazione congiunta nella Basilica di San Pietro a Perugia, il 18 ottobre con l'Orchestra del '700, il Coro della Capella Amsterdam diretti da Marcus Creed che eseguiranno Le Stagioni di Haydn. Proporrà complessivamente 32 concerti di elevata qualità artistica, di cui 20 in abbonamento per la stagione degli Amici della musica, due Family Concert, e dieci concerti per la Fondazione Cucinelli. Fino al 25 maggio 2019 molti saranno gli appuntamenti di musica da camera, sinfonica, recital pianistici, musica sacra, family concert.