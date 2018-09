Dedicata al cibo Enologica Montefalco

Sarà dedicata al cibo, con un viaggio tra le eccellenze enogastronomiche ed artistiche umbre, Enologica Montefalco, evento dedicato al Sagrantino, organizzato dal locale Consorzio tutela vini Montefalco, dal Comune e dall'associazione Strada del Sagrantino, in programma dal 14 al 16 settembre.

Tre giorni - è detto in una nota degli organizzatori - tra degustazioni ai banchi alla presenza di 28 cantine locali, artigiani del gusto della Valnerina, degustazioni guidate, cooking show, laboratori per i più piccoli per imparare alcuni piatti della tradizione locale, incontri sull'abbinamento cibo-vino e sigari-vino o grappa, oltre a mostre d'arte, musica dal vivo, tour per conoscere più da vicino Montefalco e le meraviglie che la circondano, convegni e dibattiti.

Come ogni anno la kermesse coinvolgerà tutto il borgo, andando a toccare i suoi luoghi più affascinanti, sia da un punto di vista storico, che culturale ed architettonico.