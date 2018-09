Conclusi lavori su tratta nord Fcu

Conclusi i lavori di rifacimento dell'armamento e di ripristino di alcuni impianti tecnologici sulla tratta Città di Castello-Umbertide-Ponte San Giovanni della Ferrovia centrale umbra. Lunedì 10 settembre - ha annunciato la Regione - è prevista una iniziativa per la riconsegna dell'infrastruttura in vista dell'imminente riapertura al traffico commerciale.

"L'opera - ha sottolineato la presidente umbra Catiuscia Marini -, realizzata in meno di un anno in attuazione dell'intesa tra Regione, Rfi e Umbria Mobilità e finanziata nell'ambito del Piano operativo sviluppo e coesione infrastrutture, costituisce il primo importante traguardo di una comune strategia tra Stato e Regioni che consente, per mezzo del rilancio delle ferrovie regionali, il rafforzamento del trasporto collettivo e la promozione della mobilità sostenibile.

E' il primo significativo tassello di un progetto in fase di avanzata attuazione a scala più vasta che mira a ricomprendere l'intero tracciato sotto la gestione di Rfi".