Viabilità, lavori a S.Giovanni Profiamma

(ANSA) - PERUGIA, 4 SET - Sono ripresi i lavori sulla Strada statale 3 "Via Flaminia" nei pressi di Foligno (San Giovanni Profiamma) previsti nell'ambito del progetto Quadrilatero Marche Umbria. Si tratta delle opere per l'adeguamento e la messa in sicurezza di 5 chilometri, compresi tra Pontecentesimo e l'innesto con la Statale 75, che prevedono tra l'altro la rimozione degli incroci a raso e opere di sistemazione idraulica. L'importo complessivo dell'investimento è pari a circa 25 milioni di euro e il termine dei lavori è previsto entro il 31 gennaio 2019.

La ripresa dei lavori - spiega una nota - è stata possibile grazie alla risoluzione di rilevanti problematiche di natura tecnica come la frana verificatasi lungo la stessa statale presso San Giovanni Profiamma e le interferenze con importanti infrastrutture in fibra ottica presenti a margine del piano viario esistente. I lavori, una volta conclusi, consentiranno di incrementare gli standard di sicurezza della Flaminia, migliorando la mobilità interregionale e locale.