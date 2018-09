Scuola,a Villa umbra "Pensiamo positivo"

(ANSA) - PERUGIA, 4 SET - si svolge a Villa Umbra la prima edizione dell'anno scolastico 2018-2019 del corso "Pensiamo positivo: educazione all'affettività", realizzato per il distretto sanitario del Perugino e rivolto agli operatori delle scuole. Due giornate di formazione sulla metodologia dell'educazione socio-affettiva come strumento per lo sviluppo delle competenze relazionali, comunicative e sociali, le cosiddette "life skills". Docenti del corso, le dottoresse Simona Lucantoni e Pamela Raspa. Tutor, Rita Maiettini. Numerose le richieste di partecipazione, tanto che ad ottobre sarà realizzata una seconda edizione. "Pensiamo positivo" rientra nelle attività di promozione della salute in età infantile ed adolescenziale previste dal Piano regionale di prevenzione 2014-2018 della Regione Umbria. Di particolare rilievo il pacchetto di interventi formativi con le scuole, realizzati dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica nell'ambito del Piano formativo per la sanità finanziato dalla Regione Umbria.