Polizia Perugia espelle 27 stranieri

Proseguono le attività di contrasto alla immigrazione clandestina messe in atto dalla questura di Perugia, con il contributo del comando provinciale dei carabinieri. Ventisette gli stranieri sottoposti, nell'ultimo mese, a provvedimenti di espulsione, in gran parte autori di gravi reati.

Per tre è stato disposto il rimpatrio con immediato accompagnamento coattivo alla frontiera.

Per sei stranieri è scattato invece l'accompagnamento presso il Cpr.

Nell'ultimo mese sono stati poi emanati 11 ordini del questore a lasciare il territorio nazionale e registrate sette partenze volontarie.