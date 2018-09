Kiwanis dona 5 mila diari a studenti

Racconta la storia di Foligno, attraverso la Quintana e i suoi dieci rioni, il diario che sarà donato a circa 5 mila studenti studenti della città ma anche di Norcia e Cascia per iniziativa del Kiwanis Club, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico. Coinvolti i ragazzi dalla seconda elementare alla terza media delle tre città.

"Il diario è come un libro - ha osservato Marina Bonamici, presidente dell'associazione -, non si butta dopo l'uso e rimane nei nostri ricordi. E' anche un modo per far risparmiare alle famiglie un costo che può essere utilizzato per l'acquisto di altri strumenti didattici".

Il diario, con l'apporto di numerose imprese, è stato realizzato dai ragazzi del liceo Marconi, indirizzo artistico, come alternanza scuola-lavoro, anche fuori dai normali orari, si legge in una nota del Comune di Foligno.