Fondi Regione per acquisto libri scuola

In Umbria oltre un milione e 100 mila euro saranno messi a disposizione degli studenti (delle scuole dell'obbligo o delle superiori) a basso reddito familiare come contributo per l'acquisto dei libri di testo. Lo ha annunciato l'assessore regionale Antonio Bartolini.

La Giunta ha intanto stabilito che entro il 12 ottobre potranno essere presentate le domande per accedere ai contributi previsti per la fornitura gratuita o semigratuita. Su proposta dell'assessore all'istruzione Antonio Bartolini l'Esecutivo ha anche approvato criteri e modalità per la concessione dei contributi agli studenti, residenti in Umbria, appartenenti a famiglie il cui Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) rientra nella soglia di 10 mila 632,94 euro.

La Regione - ha spiegato Bartolini - metterà a disposizione i fondi "che saranno ripartiti tra i comuni di residenza degli studenti aventi diritto". "Abbiamo infatti incaricato i Comuni - ha spiegato - di accogliere le domande dei propri residenti".