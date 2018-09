Potenziato 118 del Trasimeno

(ANSA) - PERUGIA, 3 SET - La rete dell'emergenza territoriale del Lago Trasimeno e di Città della Pieve, si arricchisce di un nuovo Mezzo di soccorso avanzato (Msa) in grado di trasportare nel più breve tempo possibile un'equipe sanitaria con competenze avanzate con possibilità di trasmissione dell'elettrocardiogramma alla Unità di Terapia intensiva cardiologica di riferimento e integrabile per lo svolgimento delle analisi del sangue e delle ecografie d'urgenza. "Dopo due mesi di attività sperimentale, nei quali è stato utilizzato con una media di un intervento al giorno - sottolinea Andrea Casciari direttore generale della Usl Umbria 1 - il mezzo verrà utilizzato a tempo pieno in scenari complessi, ambienti impervi, con tempi di recupero paziente prolungati, in modo da lasciare operative le altre ambulanze, con conseguente risparmio di altri mezzi e operatori. E' inoltre in fase di acquisizione l'area destinata alla realizzazione di una superficie per l'Eliambulanza, nei pressi di Città della Pieve, attiva anche di notte".