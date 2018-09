Morto Mario Silla Baglioni

(ANSA) - PERUGIA, 3 SET - E' morto l'ex sindaco di Perugia Mario Silla Baglioni. Era ricoverato all'ospedale del capoluogo umbro. Silla Baglioni era stato sindaco con il Psi dal 1987 al 1990. Era stato anche assessore comunale allo sport durante gli anni del "Perugia dei miracoli".

Fra gli altri, anche la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, ha espresso a nome suo personale e di tutta la Giunta regionale "profondo cordoglio". "Lo ricordo - afferma Marini, in una nota della Regione - come un sincero socialista e uomo politico con un grandissimo senso delle istituzioni. Una persona dal grande garbo, con spiccate doti umane". "Esprimo a nome dell'amministrazione comunale e della città le più sentite condoglianze alla famiglia di Mario Silla Baglioni per la perdita di un uomo che ha amato profondamente Perugia, contribuendo alla sua crescita grazie all'impegno politico dapprima in veste di assessore e poi di sindaco", ha detto il sindaco di Perugia Andrea Romizi. Funerali martedì, nella chiesa di Ferro di Cavallo.