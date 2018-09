Montefalco tra migliori città vinicole

(ANSA) - MONTEFALCO (PERUGIA), 3 SET - La città di Montefalco tra le migliori sei città vinicole in Europa. A segnalarlo è il sito internet della rivista americana Forbes, in un articolo della giornalista Catherine Sabino che consiglia a coloro che stanno pianificando una vacanza nella regione vinicola europea di visitare "sei fantastiche città vinicole italiane e francesi" dove è possibile trovare "quella perfetta combinazione di città bellissime, paesaggi meravigliosi e annate eccellenti". In Italia si consiglia di visitare Montefalco insieme alle due città toscane di Montepulciano e Montalcino, mentre in terra francese vengono segnalate Sancerre (Loire Valley), Saint-Émilion (Bordeaux Wine Region) e Cassis (Provence).

In particolare nell'articolo si afferma che Montefalco - riferisce una nota del Comune - "oggi gode di fama commerciale internazionale dalla produzione del Sagrantino, il potente vino rosso prodotto dall'omonimo vitigno autoctono che cresce in un'area selezionata nei vigneti collinari intorno alla città".