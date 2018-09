Comunali, Lega in campo a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 3 SET - Al centro i perugini, giovani e anziani. Sotto i riflettori temi come famiglia, natalità, sicurezza, legalità, lavoro, economia, sviluppo, territori.

Obiettivo, costruire a Perugia una lista di persone "capaci, di qualità, che tengano conto delle peculiarità della città e attente al territorio" per far fare "un salto di qualità alla riforma iniziata con la giunta Romizi" e soprattutto per un "cambiamento definitivo". In vista delle prossime amministrative, i parlamentari Virginio Caparvi e Simone Pillon e il segretario della Lega Perugia Gianluca Drusian hanno fatto il punto stamani durante un incontro nella sala della Vaccara di Palazzo dei Priori mettendo così, come ricordato "umilmente ma in maniera decisa", una prima pietra verso il voto per le comunali. C'è sul tavolo la disponibilità a sostenere Romizi come candidato sindaco ma prima "bisogna incontrarsi per parlare della Perugia che si vuole". Cosa che avverrà nei prossimi giorni.