Coltiva un orto nel parco Chico Mendez

(ANSA) - PERUGIA, 3 SET - Aveva ricavato un orto in un'area del parco Chico Mendez, a Perugia, un cinese di 68 anni che è stato scoperto dalla polizia, nel corso di un servizio di controllo. L'accaduto è stato segnalato ai competenti uffici comunali.

Alla vista degli agenti della volante, l'uomo - riferisce la questura - è fuggito verso la vicina via Cotani. I poliziotti, dopo un breve inseguimento a piedi, lo hanno bloccato e sono rimasti sorpresi nel constatare che si trattava di un cittadino incensurato e con regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale. Poco dopo la situazione è stata chiarita: l'uomo, tentava di fuggire dalla polizia perché aveva intrapreso abusivamente la coltivazione di ortaggi e patate in un prato del parco cittadino.