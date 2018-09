A Foligno cinque eritrei della Diciotti

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 3 SET - Dopo Otricoli anche la città di Foligno ospiterà cinque migranti di origine eritrea sbarcati in Italia dalla "Diciotti". A darne notizia è la Caritas diocesana.

I cinque migranti verranno accolti in una delle strutture che stessa Caritas di Foligno mette a disposizione delle fasce più deboli. Il loro arrivo è atteso per venerdì 7 settembre ed è "il segno che la Chiesa ha un cuore grande", spiega la responsabile dell'Ufficio immigrazione della stessa Caritas, Elisabetta Tricarico.

"Già durante i giorni della permanenza della nave al porto di Catania, avevamo avuto la tentazione - racconta - di scendere in campo al fianco dei migranti. Poi, dopo la presa di posizione della Cei, abbiamo dato subito la nostra disponibilità mettendoci in contatto con Caritas Italiana".